İsrail, 220 Milyon Dolar Değerinde Hassas Güdümlü Mühimmat Satın Aldı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Yeni Mühimmat Alımı

İsrail Savunma Bakanlığı, yerli bir firma üzerinden 220 milyon dolar değerinde binlerce hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldığını açıkladı.

Hedef: Operasyonel Gücü Artırmak

Yapılan resmi açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, "Iron Sting" adındaki lazer güdümlü mühimmat siparişini imzaladığı belirtildi. Bu alımın; İsrail Kara Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sivil Zararın Önlenmesi Vurgusu

İsrail Savunma Bakanlığı, yeni mühimmatların kullanılmasının, hedeflerin tam isabetle vurulmasına olanak tanıdığı ve böylece "savaşçılar dışındakilerin zarar görmesinin önlenebileceği" yönünde bir iddiada bulundu.

Uluslararası Tepkiler Gündemde

Öte yandan, İsrail ordusunun yaklaşık 10 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanlar sonucu 130 binden fazla Filistinli'nin ölümüne veya yaralanmasına yol açtığı belirtiliyor. Bu durum, uluslararası toplumda ciddi tepkilere neden oldu. Enkazlar altında hala binlerce kişinin bulunduğu, ayrıca hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bildirilmektedir.