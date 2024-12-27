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İsrail, 31 Gün Süren Lübnan Ateşkesini İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 31. gününde 8 kez ihlal etti, toplam ihlal sayısı 319'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:57
İsrail, 31 Gün Süren Lübnan Ateşkesini İhlal Etti

İsrail Ordusu, Ateşkesi 31. Günde İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 31'inci gününde 8 kez ihlal etti. 27 Kasım'dan bu yana, toplam ihlal sayısı 319'a yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Lübnan'daki İhlaller

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, bombardıman ve evleri havaya uçurma gibi ihlallerini Lübnan'ın doğusundaki Bekaa, güneyindeki Sur ve Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl'de gerçekleştirdi. Ayrıca, İsrail ordusundaki topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl'e bağlı Ayta eş-Şaab beldesini iki kez hedef aldı.

Bombardımanlar ve Zarar Görenler

Sur kentine bağlı Nakura ve Yarun beldelerinde de evlere yönelik bombardımanlar yapıldı. Savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'daki Kusaya beldesi kırsalında üç noktayı bombaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Ateşkes Antlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde ise, Lübnan hükümetinin Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engelleyeceği, İsrail'in de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere yönelik askeri saldırılarda bulunmayacağı ifade edilmektedir.

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