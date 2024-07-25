İsrail, 7 Ekim'den Bu Yana 91 Filistinli Gazeteciyi Gözaltına Aldı

Filistinli Gazeteciler Üzerindeki Baskılar Artıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığını duyurdu.

Son Gözaltılar

Bu durumu hemen takip eden açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde gazeteci Hazim Nasır'ın gözaltına alınmasıyla birlikte, o tarihten bu yana toplamda 91 gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu gazetecilerin 6'sının kadın olduğu, 53'ünün halen gözaltında tutulduğu ve 16'sının Gazze Şeridi'nden olduğu ifade edildi.

İdari Tutuklamalar ve Son Gelişmeler

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin idari tutukluluk kapsamında 17 gazeteciyi hapiste tuttuğunu da belirtirken, son 24 saat içinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yapılan baskınlarda toplamda en az 22 Filistinlinin daha gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltı İstatistikleri

Cemiyetin verilerine göre, 7 Ekim tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda 9 bin 800 Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı tarihten itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı gözlemleniyor.