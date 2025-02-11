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İsrail, 9 Sağ Esir Salıverilmeden Ateşkes Müzakerelerini Askıya Aldı

İsrail, 9 sağ esirin serbest bırakılmasını beklemeden Gazze'deki ateşkesin ikinci aşama müzakerelerine katılmayacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:23
İsrail, 9 Sağ Esir Salıverilmeden Ateşkes Müzakerelerini Askıya Aldı

İsrail, Ateşkesin İkinci Aşamasını Askıya Aldı

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakereleri, birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar askıya aldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan bir yetkili, Hamas'tan önümüzdeki günlerde serbest bırakılması beklenen 9 esirin teslim edilmesini umduklarını ifade etti. Açıklamada, bahsi geçen 9 esir serbest kalıncaya kadar, ateşkesin ikinci aşaması için yapılacak müzakerelere katılmayacakları vurgulandı.

Ateşkes Anlaşmasının İlk Aşaması

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyordu. Şu ana kadar, 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Hamas'tan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Bu kararın, arabulucu ülkelere İsrail'e baskı kurma fırsatı vermesi amacıyla duyurulduğu belirtildi.

Trump’tan Sert Uyarı

ABD Başkanı Trump, Gazze’deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda, ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Trump, “Sonra kıyamet kopsun” diyerek, konunun ne kadar ciddi olduğunu vurguladı.

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