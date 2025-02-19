İsrail, ABD'de Yeni Yönetimle Toprak Gasbına Hız Verdi

İsrail, yeni ABD yönetimiyle birlikte Doğu Kudüs'te 6 yeni yasa dışı yerleşim projesini başlattı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:08
İsrail, ABD'de Yeni Yönetimle Toprak Gasbına Hız Verdi

İsrail, Filistinlilerin Topraklarını Gasbetmeye Devam Ediyor

İsrail, ABD'deki yeni yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait toprakları gasbetme faaliyetlerini hızlandırdı. İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim, 20 Ocak 2025'ten bu yana İsrail makamlarının yerleşimci örgütlerle birlikte çoğunluğu yasa dışı altı yeni yerleşim projesi için harekete geçtiğini duyurdu.

Yerleşim Projelerinin Detayları

Ir Amim’in açıklamasında, İsrail’in yasa dışı yerleşim projelerini hayata geçirmek için Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli örgütlerle iş birliği yaptığı belirtildi. Bunun yanı sıra, daha önce uluslararası eleştiriler yüzünden dondurulan bazı projelerin, Donald Trump'ın yeniden görevde olmasıyla birlikte yeşil ışık aldığını vurgulandı.

Bu projeler arasında, Atarot Havaalanı arazisinde yapılması planlanan 9 bin konut ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Ultra Ortodoks Yahudiler için inşa edilmesi planlanan 8 katlı bir dini okul da yer alıyor. Bu projelerin yıllardır yasal ve çevresel nedenlerden ötürü beklemede olduğu ifade ediliyor.

Şeyh Cerrah ve Cebel Mükebbir'deki Koşullar

Ayrıca, Şeyh Cerrah'taki dini okul projesinin, bölgede Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Cebel Mükebbir bölgesindeki Nof Zion adı verilen yerleşimin genişletilmesi de endişe verici bulunuyor. Bu proje kapsamında, yerleşim sayısının artırılmasının yanı sıra yeni bir okul inşası da yer alıyor.

Doğu Kudüs’ün Beyt Safafa Mahallesi'nde 400 yeni konut inşa edilerek Givat Shaked isimli yerleşimin genişletilmesi, Umm Tuba Mahallesi’nde ise 659 yeni konut projesi gündeme getirilmesi, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayma eğilimini gözler önüne seriyor ve bu durumun bölgedeki gerilimi artırabileceği uyarısı yapılıyor.

Trump’tan Gelen Destek ve Avrupa'nın Tepkisi

Donald Trump, görevi sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımları kaldırmıştı. Ancak, Avrupa Birliği bunun aksine bu tür uygulamalara karşı yeni yaptırımların gündeme geldiğini açıklamıştı.

Rakamlarla bakıldığında, işgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbetmektedir. Uluslararası hukuk açısından bu gasplar yasa dışı olarak kabul edilmektedir.

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