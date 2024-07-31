İsrail, ABD'den 11 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Aldı

İsrail ile ABD Arasındaki Askeri Alımlar

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasıyla, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekleştirdiği askeri alımlar dikkat çekiyor. Tel Aviv, bu süreçte toplamda 11 milyar dolarlık kapsamlı bir askeri yardım ve malzeme tedarik etti.

Yeni Askeri Ekipman ve Araçlar

İsrail, geçtiğimiz süreçte yeni bir F-35 savaş uçağı filosu, tanklar, zırhlı araç motorları ve çeşitli savaş taşıtları ile birlikte binlerce ton askeri malzeme alımında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığındaki Görev Değişimi

İsrail Savunma Bakanlığı, Mishel Ben Baruch’un 5 yılın ardından, Aviram Hasson ile yer değiştirmesi sonucu bu gelişmeleri duyurdu.

İnsani Kriz ve Uluslararası Tepkiler

İsrail'in yürüttüğü operasyonlarda 39 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor; bu ölümlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtiliyor. Süregelen saldırılar ve insani krizin derinleşmesi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'i "soykırım" suçlamasıyla yargılama sürecine girdi.