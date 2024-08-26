İsrail, ABD'den 50 Bin Ton Askeri Teçhizat Aldı

İsrail ve ABD İşbirliği

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 bin tondan fazla askeri teçhizat sağladığını duyurdu.

Askeri Yardımın Detayları

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde, İsrail'e şu ana dek 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatı ile askeri yardım ulaştırıldı.

Büyük Miktarda Ekipman

Bu sevkiyatlar sayesinde, toplamda 50 bin tondan fazla askeri ekipman İsrail'e ulaşmıştır. Gönderilen mühimmat arasında zırhlı araçlar, askeri mühimmat ve cephane bulunurken, ayrıca kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da yer aldığı belirtiliyor.