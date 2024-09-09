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İsrail, ABD'den Güney Afrika'ya Soykırım Davası İçin Baskı Talep Etti

İsrail, ABD Kongresi aracılığıyla Güney Afrika'ya UAD'deki soykırım davasını düşürmesi için baskı yapmasını istedi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:06
İsrail, ABD'den Güney Afrika'ya Soykırım Davası İçin Baskı Talep Etti

İsrail'in Soykırım Davasına Yönelik Adımları

İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdindeki soykırım davasını Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı düşürmesi için baskı yapmasını talep ettiği öğrenildi. Bu iddia, Axios haber platformunda, İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak yayımlandı.

Kongre Üyeleri İle İletişim Kuruldu

İsrail, ABD Kongresi'ndeki çeşitli üyelerle iletişime geçerek, Güney Afrika'nın aleyhinde başlattığı soykırım davasına karşı önlem alınmasını istedi. İsrailli yetkililer, Kongre üyelerinden, Güney Afrika yetkililerine, davamı sürdürmeleri halinde yaşanacak olumsuz sonuçlar olacağına dair mesaj iletmelerini talep etti.

Güney Afrika'nın UAD'ye Açtığı Dava

2023 yılı sonunda, Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de İsrail aleyhine dava açtı. Ülke, Gazze'deki insani durumun acil önlem gerektirdiğini belirterek, UAD'den ihtiyati tedbirler talep etti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Kararları

UAD, 26 Ocak'ta açıkladığı kararlarla, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini önlemek adına etkin ve acil tedbirlerin alınması gerektiğine hükmetti. Ancak İsrail bu kararları yerine getirmediği için Güney Afrika, UAD’ye tekrar başvuruda bulunarak yeni tedbirler talep etti.

Türkiye'nin Davaya Müdahil Olması

Davaya müdahil olma yolunda adım atan Türkiye, bu şartlar altında UAD'ye 8 Ağustos'ta bildirimde bulundu. Türkiye, Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahil olmak isteyen 7. ülke olarak kayda geçti.

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