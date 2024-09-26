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İsrail, ABD ile 8,7 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Anlaşması İmzaladı

İsrail, ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak. Anlaşma, hayati savaş malzemeleri ve hava savunma sistemlerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:23
İsrail, ABD ile 8,7 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Anlaşması İmzaladı

İsrail'in Yeni Askeri Yardım Paketi

İsrail, ABD ile imzaladığı yeni bir anlaşmayla 8,7 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi alacağını açıkladı.

Açıklama Detayları

İsrail Savunma Bakanlığı, Genel Müdür Eyal Zamir'in Washington'da bu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Yardım paketinin detaylarına göre, bu miktarın 3,5 milyar doları kritik savaş malzemelerinin alımına ayrılacakken, 5,2 milyar doları hava savunma sistemlerinin finansmanında kullanılacak.

Yakın Dönemde Teslimat

Bakanlık, bu anlaşma ile birlikte söz konusu miktarın ve gerekli ekipmanların yakın zamanda teslim edileceği bilgisini verdi.

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