İsrail, ABD’nin Gazze’ye Yardım Taleplerini Geri Çeviriyor

İsrail'in ABD'nin Taleplerine Yanıtı Yetersiz

Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişimine izin verme taleplerini karşılamadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçtiğimiz ay İsrail'e, Gazze'ye daha fazla gıda ve acil yardımın "süratle" ulaştırılması için verdiği 30 günlük süre sona erdi.

Yardım Organizasyonlarının Raporu

Anera, Care, MedGlobal, Mercy Corps, Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children gibi insani yardım kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in ABD'nin taleplerinin 19 maddesinin 15'ine uymadığı, 4'üne ise kısmen uyduğu vurgulandı.

Gazze'deki İnsani Durum Daha da Kötüleşti

Raporda, ABD'nin taleplerinin iletildiği 30 gün öncesine göre Gazze'deki insani durumun daha da vahim bir hal aldığı belirtilirken, “İsrail, sadece insani yardım kriterlerini karşılamada başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda Kuzey Gazze başta olmak üzere sahadaki durumu dramatik bir şekilde kötüleştiren adımlar attı.” değerlendirmesi yapıldı.

Biden Yönetiminden Uyarılar

Biden yönetimi, eğer taleplerine uyulmazsa Tel Aviv'e askeri desteğin azaltılabileceğini bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından imzalanan 13 Ekim tarihli mektupta, İsrail'e her gün en az 350 kamyon dolusu yardımın Gazze'ye girmesine izin vermesi ve kuşatma altındaki bölgeye beşinci bir geçiş kapısı açması çağrısında bulunulmuştu.

İddialar ve Gerçekler

Buna rağmen, İsrail yönetimi Gazze'ye ekimde günde ortalama 57 kamyon girişi sağlarken, kasım ayının ilk haftasında bu sayının 81'e çıktığını açıkladı. Ancak BM, bu sayının daha düşük olduğunu ve ekim başından bu yana günde sadece 37 kamyon girdiğini ifade ediyor.

Yardım Engellemeleri Speküle Ediliyor

İsrail askeri birimi COGAT, ekim ayındaki yardım kamyonu sayısındaki düşüşün, Yahudi bayramları ve 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcı olarak görülen anma törenlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İnsan Hakları Ofisi Müdürü Charles Blaha, yardım kuruluşlarının tespitlerine katıldığını belirterek, İsrail'in Gazze'ye yardımlara tam olarak müsaade etmediğini ifade etti. Blaha, “İsrail'in bunu yaptığı (yardımları engellediği) inkar edilemez.” dedi.

Ayrıca Blaha, İsrail'in Biden yönetiminin taleplerini karşılamadığına dikkat çekerek, yetkililerin muhtemelen ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını gerekçe göstereceğini ve askeri destek üzerinde kısıtlamalarda bulunmayacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.