İsrail, ABD'ye Gazze’nin Kuzeyi İçin Zorla Yerinden Etme Sözü Verdi

İsrail Hükümetinden ABD’ye Taahhüt: Filistinlileri Zorla Yerinden Etmeyecek

İsrail hükümetinin, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etme ve aç bırakma niyetinde olmadığına dair Biden yönetimine resmen söz verdiği iddiası ada yapıldı. ABD'den yayın yapan Axios sitesinin, ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail, geçen hafta Biden yönetimine bu konuda bir mektup gönderdi.

Mektup Detayları ve Karşılıklı İfadeler

İsrail’in 13 Kasım’da gönderdiği belirtilen mektubun, 13 Ekim tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen bir mektuba yanıt olduğu kaydedildi. Bu mektupta, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların somut düzeyde artırılması talep ediliyordu.

Mektup, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından imzalandı ve 23 sayfa uzunluğunda bir içerik taşıyor. İçerisinde, İsrail'in son bir ayda Gazze'de insani durumu iyileştirmek için atmış olduğu adımları içeren detaylı bir liste bulunuyor.

Gazze’nin Kuzeyinde Gelişen Olaylar

Öte yandan, ABD’li yetkililer, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilenlerin geri dönüşüne izin vermeyeceğinden endişe duyduğunu vurguladı. İsrail ordusu, 6 Ekim’de Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerine kara saldırılarına tekrar başlamıştı. Bu saldırılarda 1800’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yerinden olduğu bildirildi.

İsrail’in kuzeydeki bu askeri operasyonları, “Generallerin Planı” olarak adlandırılan bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Bu plan, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla tehcir etmeyi ve ardından bölgenin gıda, yakıt ve temiz su gibi insani yardımlara kapatılmasını öngörüyor.

Gazze’nin Kuzeyi İkiye Bölünüyor

İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyini ikiye bölme planlamaları da dikkat çekiyor. Üst düzey bir askeri yetkilinin açıklamalarına göre, bölgede yeni bir koridor oluşturularak Gazze kentinin kuzeyde kalan Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerinden koparılması hedefleniyor. Bu yapılanma, bu bölgelere insani yardım girişine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.