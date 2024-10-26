İsrail, ABD'yi İran Saldırısı Hakkında Bilgilendirdi

İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail hükümetinin İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini duyurdu.

Bilgilendirme Öncesinde Yaşananlar

Haberde, "İsrail, İran’a saldırı gerçekleştirilmeden önce bu konuyu ABD ile paylaştı." ifadeleri öne çıktı. KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldiğini bildirdi.

Askeri Hedeflere Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda süregelen saldırılara karşı bir yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılarda bulunulmaktadır," şeklinde belirtildi.

Stratejik Plan Onayı ve Uluslararası Tepkiler

KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'a yönelik saldırı planını onayladı. Üst düzey hükümet yetkilisinin, bu saldırılar için gerekli onayın verilmesi beklendi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, AA'ya verdiği yazılı açıklamada, İsrail’in İran’a karşı operasyonunun 1 Ekim’de gerçekleşen bir balistik füze saldırısına cevaben yapıldığını söyledi ve İsrail’in bu saldırıyı "meşru müdafa" hakkı çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirtti.

İran'dan Gelen Tepkiler

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki askeri üsleri hedef aldığını bildirdi. Tahran'da yaşanan patlamaların kaynağına dair belirsizlikler mevcut. İran devlet televizyonu, başkentteki patlamaların bazıları için hava savunma sistemlerinin etkili olabileceğini aktardı.

Şu ana kadar, Tahran'daki havaalanlarında olağanüstü bir durum olmadığına dair açıklamalar yapıldı. Ayrıca sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerin eski olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin ne denli yüksek olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.