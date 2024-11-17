İsrail Adalet Bakanı, Başbakan'a Suikast Girişiminde Bulundu

İsrail'de Tartışmalı Suikast Girişimi ve Yargı Reformu Talepleri

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna atılan iki işaret fişeği, krizi derinleştiren önemli bir olay haline geldi. Adalet Bakanı Yariv Levin, bu durumu 'suikast girişimi' olarak nitelendirerek, yargı reformunun acilen yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini savundu.

Levin'den Sert Eleştiriler

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Levin, bahsi geçen olayın ardından polis ve yargıya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın, 'başbakanı öldürmek ve seçilmiş hükümeti şiddetle devirmek için yapılan anarşist eylemlerin bir parçası' olduğunu iddia etti. Levin, bu tür eylemlerin, son iki yıldır 'kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamaları sayesinde' sürdüğünü öne sürdü.

Yargı Reformu Çağrısı

Levin, İsrail Yüksek Mahkemesi'ni de bu durumu onay vermekle suçlayarak, “Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek verilmesi ve anarşi ile kaosa son verilmesi gerekiyor” dedi. Adalet Bakanı, hükümetin kuruluşundan bu yana bazı meselelerin köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğunu belirtti ve tartışmalı 'yargı reformu' mevzuatının tekrar gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu'nun Yargı Reformu Planı Durdurulmuştu

Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde yapmak istediği köklü değişiklikler, 7 Ekim 2023’ten sonra durdurulmuştu. Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun reform planını iptal etmişti. Yargıçlar, ocak ayında, reformun 'demokratik İsrail devletinin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği' gerekçesiyle yasayı reddetmişti.

Olayın Detayları

Öte yandan, İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet, Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutunun bahçesine iki işaret fişeğinin atıldığını açıkladı. Olayda herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.