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İsrail, Alıkoyduğu 7 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, alıkoyduğu 7 Lübnan vatandaşını serbest bıraktı. Lübnan Kızılhaç ekipleri, BM ve Lübnan ordusuyla teslim aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:00
İsrail, Alıkoyduğu 7 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı

İsrail Ordusu, Alıkoyduğu 7 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, alıkoyduğu 7 Lübnan vatandaşını serbest bıraktı. Lübnan haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgiye göre, Lübnan Kızılhaç ekipleri, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan ordusunun eşliğinde bu şahısları teslim aldı.

Lübnan'ın Sur Kentinde Sağlık Kontrolleri

Serbest bırakılan 7 Lübnanlı, ülkenin güneyindeki Sur kentinde bulunan Lübnan İtalyan Hastanesi’ne sağlık kontrolleri için getirildi. Bu süreçte aileleri hastane önünde kendilerini karşıladı.

Sağlık kontrollerinin ardından, Lübnan ordusunun istihbarat birimi, serbest bırakılan Lübnanlıları gerekli soruşturmaların yapılması için Sayda kentindeki merkeze götürdü.

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