İsrail Ana Muhalefet Lideri Lapid'den Kritik Açıklamalar

İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid'in Açıklamaları

İsrail'de Gelecek Var Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkesinin 7 Ekim 2023'te başlattığı askeri operasyonlarla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Askeri Kayıplar ve Hükümet Eleştirisi

Lapid, 890 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini ve 12 bininin yaralandığını belirterek, hükümetin bu durumu yönetemedğini ifade etti. Kanal12 televizyonuna konuşan Lapid, "Eğer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı yönetimi hiçbir şey yapmazsa, daha fazla İsrail askeri kaybedilecektir" dedi.

Lapid, ayrıca "Bunun olmadığını söyleyemeyiz. 11 bin askerin yaralanması ve 890 askerin ölmesi göz ardı edilemez," sözleriyle durumu daha da vurguladı.