İsrail Anketi: Yahudilerin Yüzde 47'si Ordunun Gazze'deki Eylemlerine Hukuki ve Ahlaki Kriter Uygulanmaması Gerektiğine İnandı

İsrail'deki Anket Sonuçları

İsrail’de gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması, Yahudilerin önemli bir kısmının ordunun Gazze'deki operasyonlarında "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere" uymayı gereksiz gördüğünü ortaya koydu. Anketin sonuçları, 7 Ekim tarihinden bu yana süren saldırıların ardından geldi.

Anket Verileri

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından 8-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankette, 992 İsrailli katılımcıdan 47'sinin ordunun Gazze Şeridi'nden gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki ve ahlaki değerlere ihtiyacı olmadığına inandığı belirlendi.

Bu dönemdeki operasyonlarda 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce insanın yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca, katılımcıların %42,5'u ordunun bu tür şartlarda uluslararası hukuka uyması gerektiğini savunuyor.

Hamas ve Hizbullah Suikastlarının Etkileri

Ankete katılanların %32'si, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e yapılan suikastların İsrail'in güvenliğini artırmadığını belirtirken, %13'ü bu eylemlerin güvenliği büyük ölçüde artırdığını düşünmüyor. Diğer yandan, %29'u suikastların Gazze'de esir takası fırsatlarını artırmadığını savundu.

Askeri Disiplin ve Cezai Yükümlülükler

Respondentlerin %56'sı, Filistinli bir esire karşı şüpheli davranışta bulunan askerlerin sadece disiplin soruşturması geçirmesi gerektiğini savunuyor. Cezai kovuşturma gerektiğine inananların oranı ise %28'de kaldı.

Filistinli Tutuklular ve Cinsel Taciz İddiaları

Anket bununla birlikte, Filistinli tutuklulara yönelik cinsel saldırı iddialarına da ışık tuttu. Çoğunluk, bu tür suçlamalarla karşılaşan hapishane görevlilerinin yalnızca disiplin cezasıyla karşı karşıya kalmasını gerektiğini düşünüyor. Bu durum, Temmuz ayında yaşanan bir olaya atıfta bulunarak, dokuz İsrail askerinin cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını hatırlatmaktadır.