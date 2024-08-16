İsrail Anketleri: Netanyahu'nun Popülaritesi Artıyor

Netanyahu'nun Liderliği Sürek Göstermekte

İsrail'de gerçekleştirilen son anketler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılar ve Lübnan'daki gerilimlere rağmen, halk arasında popülaritesinin arttığını ortaya koyuyor.

Anket Sonuçları ve Değerlendirme

Maariv gazetesi ve Lazar Araştırma Enstitüsü ortaklığında yapılan ankete göre, katılımcıların %40'ı Netanyahu'yu hükümetin başına en uygun kişi olarak değerlendirirken, eski Savunma Bakanı Benny Gantz %39 oranında destek buluyor. Bu durum, Netanyahu'nun Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı tarihten bu yana ikinci defa Gantz'a karşı öne geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan anket sonuçlarına göre Netanyahu'ya olan destek %42, Gantz'a ise %40 seviyesindeydi. Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ve Lübnan'daki Hizbullah ile yaşanan çatışmaların artış göstermesi, kamuoyunda onun destek oranının artmasıyla çelişiyor.

İsrailli Vatandaşların Görüşleri

Katılımcıların %47'si Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam etmesini, %27'si ise görevden alınmasını istedi. %26'lık kesim ise bu konuda fikrini bildirmekten çekindi. Ayrıca, cevaplardaki %57'lik oran, İsrail'in çok cepheli saldırılara yalnız başına değil, ABD iş birliğiyle başa çıkabileceğini düşündüğünü gösteriyor.

Siyasi Dağılım ve Meclis Tahminleri

Likud Partisi'nin gerek ulusal gerekse koalisyon yapısında diğer partilere göre önde olduğu kaydedildi. Anketler, "Bugün seçim yapılsa" sorusuna yanıt olarak Likud'un 120 sandalyeden 22'sini alacağını öngörüyor. Gantz'ın partisi 21 sandalye, sağcı Avigdor Lieberman liderliğindeki Evimiz İsrail Partisi 15, Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 14 sandalye kazanması bekleniyor.

Toplamda, Netanyahu'yu destekleyen grupların mecliste 51 sandalyeye, muhalefetin 59'a, Arap üyelerin ise 10 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor. Hükümet kurmak için gereken 61 sandalye, şu an için Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe göstererek mevcut durumda bir seçim yapılmasını reddettiği için elde edilemiyor.