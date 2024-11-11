İsrail, Arakib Köyü'nü 232'inci Kez Yıktı

İsrail askerleri, ülkenin güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak birçok kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin 232'inci kez köyü yıktığını belirtti. Turi, yılbaşından bu yana sene içerisinde 10. kez köydeki Filistinli ailelerin evlerini yıktığını kaydetti.

Köyde 80'den fazla Filistinli yaşamaktadır. Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu" ve bu nedenle yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Buna karşın köy halkı, bu toprakların dedelerinden miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler Yıkımdan Sonra Yeniden İnşa Ediyor

Köylüler, her yıkım sonrası ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa etmeye devam ediyor. Bu direniş, bölgede yaşayan Filistinlilerin kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgedeki Filistinlilerin arazi mülkiyetini tanımıyor. Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.