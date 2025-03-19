İsrail, Arakib Köyü'nü 238'inci Kez Yok Etti

İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü 15 yıl içinde 238inci kez yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köye düzenledikleri baskının ardından köyü yeniden yok ettiğini belirtti. Turi, "Bu aşırı sağcı İsrail hükümetinde ne Ramazan ayına ne de inançlara saygı var; hatta zerre kadar insanlık bile yok" ifadelerini kullandı.

Turi, çocukların, kadınların ve yaşlıların, köylerini terk etmeyeceklerini ve yıkıma rağmen orada kalacaklarını söylediklerine dikkat çekerek, Filistinlilerin "köylerini yıkıma rağmen yeniden inşa edeceklerini" vurguladı.

Filistinliler, her yıkım sonrası evlerini tekrar inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. Turi, Arakib'de yaşam mücadelesi veren halkın, İsrail’in yıktıklarını yeniden yapmaya başladığını duyurdu.

İsrail yönetimi, Arakib'in yasadışı olarak kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ederken, köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtiyor.

Sürekli Yeniden İnşa

Köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım sonrası ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek mücadelelerini devam ettiriyor. Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi, Arakib’e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetler sağlanmıyor. Ayrıca, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyeti de tanınmıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.