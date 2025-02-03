İsrail Askeleri Tarafından Öldürülen Filistinli Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Hadduş hayatını kaybetti. Hadduş’un cenazesi, iki gün önce nişan merasimi yaptığı ailenin evinin önünden kaldırıldı.

Cenaze töreninde duygulu anlar yaşanırken, Hadduş'un annesi Senar Aziz, "İki gün önce nişanını yaptık ve tatlı dağıttık. Bugün ise Muhammed’i şehit olarak uğurluyoruz." diyerek yürek burkan duygularını dile getirdi. İddiaya göre, Muhammed, namaza gitmek için evden çıkmış ve kısa bir süre sonra yaralanarak yaşamını yitirmişti.

Acılı anne, "Muhammed hain kurşunlarla öldürüldü. Allah ona rahmet etsin." diyerek oğlunun kaybının acısını paylaştı. Muhammed’in kardeşi Fuat Hadduş ise, "Biz şehadetin bir onur olduğunu söylüyoruz. Ağabeyim iyi huylu, güzel ahlaklı bir adamdı. Birkaç gün önce umreden dönmüştü. Şimdi Allah onu şehit olarak seçti." şeklinde sözlerine devam etti.

Fuat Hadduş, geleneksel nişan kutlamaları yerine cenaze merasimiyle karşılaştıklarını ifade ederek, "Bugün nişan düğünü yapacaktık. Ancak cenaze merasimi ve şehadet kutlaması yapıyoruz." dedi.

Cenaze, El-Arrub Mülteci Kampı’nın Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kampın mezarlığına defnedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam Muhammed Emced Hadduş’un El-Arrub Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü resmi olarak duyurdu.