İsrail Askeri Araçları Gazze'nin Kuzeybatısına İlerliyor

İsrail askeri araçları Gazze'nin kuzeybatısına ilerliyor

İsrail'e ait tank ve ağır iş makinelerinin bulunduğu askeri araçlar, Gazze kentinin kuzeybatısındaki yeni mahallelere doğru ilerledi. Görgü tanıkları, ilerleyişin kentin kuzeyindeki yerleşim alanlarına doğru sürdüğünü bildirdi.

Görgü tanıklarının aktardıkları

Görgü tanıklarına göre İsrail tankları, Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgeden yüzlerce metre içeriye girdi. Ayrıca aralarında kepçelerin de bulunduğu ağır askeri araçlar, kentin kuzeybatısında Kerame Kuleleri ile Muhaberat bölgelerinin çevresinde çalışmalar yaptı.

İsrail ordusu ve hükümet açıklamaları

İsrail ordusu, Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgede bulunan askeri araçların fotoğraf ve görüntülerini yayımladı. Ordunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, iki gün içinde Gazze şehrine 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Sivillerin göçü ve insani kriz

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanı ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle yüzlerce Filistinli ailenin kuzeyden güneye göçü devam ediyor. Filistinliler, saatler süren zorlu yürüyüşte çocuklarını kucaklarında taşıyarak bombardıman ve insansız hava araçlarının tehdidi altında güneye doğru ilerliyor.

Güneye ulaşanlar, gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı geçici barınma merkezlerinde zor şartlarla karşı karşıya kalıyor. Göç sırasında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve hayatta kalanların bugün güvenli bir barınaktan ile temel insani ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Önemli: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.