İsrail Askeri Üslerde Güvenlik Önlemleri Alıyor

İsrail, Askeri Üslerde Kalabalıkları Sınırlıyor

İsrail yönetimi, İran'ın muhtemel tepkilerine karşı önlem olarak askeri üslerdeki kalabalıkları azaltma kararı aldı. Bu bağlamda, Tel Aviv yakınlarında düzenlenmesi planlanan 'Ulusal Askerlik Günü' etkinliği ertelendi.

Yerel medya kaynaklarına göre, İsrail ordusu, İran'ın veya onun desteklediği grupların olası misilleme saldırılarının risklerini azaltmak amacıyla üslerdeki asker sayısını düşürme ve yemekhanelerdeki kalabalıkları engelleme çalışmalarına başladı.

Törenin Ertelenmesi

Bugün yapılması beklenen ve yüzlerce askerin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan 'Ulusal Askerlik Günü' etkinliği, güvenlik önlemleri nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Kalabalıkları sınırlama kararının yeni olmadığı, daha önce de benzer uygulamaların gerçekleştirildiği belirtiliyor.

İHA Saldırıları ve Tehditler

Özellikle Golani Askeri Üssü'nde gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından, kalabalıkların önlenmesi önlemleri daha sık hale geldi. İsrail'in son dönemlerde, Lübnan Hizbullahı'nın elindeki İHA'ları ciddi bir tehdit olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

13 Ekim'de Hizbullah'ın Golani üssüne düzenlediği İHA saldırısında, 4 asker hayatını kaybetmiş, 58 asker yaralanmıştı. Ayrıca, İran destekli milis grupların düzenlediği saldırılarda da İsrail'e yönelik tehditler artırılmıştı.

İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları

İsrail, İran’ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına karşılık olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran ise saldırının bazı askeri noktalara yapıldığını, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşılık vermesine rağmen sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Sonuç olarak, İsrail ve İran arasındaki gerginlik, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olmaktadır.