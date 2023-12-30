İsrail askerini yeni skandalı: Gazze'de on milyonlarca dolar değerindeki eşyaları yağmaladılar

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de soykırım ve hırsızlık yaptığını açıkladı. Euro-Med, İsrail askerlerinin, Gazze'deki Filistinli sivilleri katletmenin yanı sıra, evlerine girerek eşyalarını çaldığını ve yağmaladığını bildirdi. Euro-Med, İsrail'in bu ahlak dışı faaliyetlerinin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bağımsız bir soruşturma gerektirdiğini belirtti.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de soykırım ve yağma yaptığını duyurdu. Euro-Med, tanıkların ifadelerine dayanarak, İsrail askerlerinin, Gazze'deki Filistinli sivillerin evlerine baskın düzenleyerek kişisel ve değerli eşyalarını çaldığını bildirdi. Euro-Med, İsrail'in bu şekilde on milyonlarca dolarlık mal varlığına el koyduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Gazze'nin güneyinde yaşayan 40 yaşındaki Tabet Salim, İsrail askerlerinin evine saldırdığını ve kendisini ve iki oğlunu rehin aldığını anlattı. Salim, İsrail askerlerinin evindeki altın ve paranın tamamını yağmaladığını söyledi. Salim, iki gün önce serbest kaldığını ancak çocuklarının akıbetinden haber alamadığını söyledi.

Gazze'de İsrail askerleri, Filistinli sivillerin evlerine saldırarak eşyalarını yağmaladı. Gazze'nin güneyindeki Tabet Salim, İsrail askerlerinin evindeki 10 bin dolardan fazla para ve altın takıları çaldığını söyledi. Gazze'nin doğusundaki Umm Muhammed Garbiya da İsrail askerlerinin evine zorla girip altın takısını aldığını ve eşi ile oğlunu rehin aldığını anlattı. Gazze sakini Hüseyin Al-Tanani ise İsrail'in saldırılarından korunmak için Birleşmiş Milletler okuluna gittiğini ve bu arada İsrail askerlerinin evine baskın düzenlediğini belirtti. Tanani, İsrail askerlerinin evindeki bilgisayar ve paranın yanı sıra evi de darmadağın ettiklerini ifade etti.