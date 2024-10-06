İsrail Askerinin Filistinlilere Yönelik Aşağılama Davranışları Sosyal Medyayı Karıştırdı

İsrail Askeri ve Filistinliler Arasındaki Aşağılama Anları

Açık bir alanda elleri ve gözleri bağlı bir şekilde yerde yatan üç Filistinlinin başında oturan İsrail askeri, Yahudi kutsal metninden alıntılar yaparak alaycı bir tutum sergiliyor. Bu olay, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir provokasyon olarak dikkat çekti.

Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bölgedeki çatışmaların artmasının yanı sıra, bu tür eylemler sosyal medya platformlarında hızla yayılan tepki ve eleştirilerin odağı haline geldi. Görüntülerde, askerin gülerek Filistinlilerle alay etmesi, izleyenlerin tepkisini çekti. Uluslararası Kriz Grubu Raporları

Yayınlanan raporlara göre, bu tür eylemler 7 Ekim 2023 itibarıyla artış gösterdi. İşgal altındaki bölgelerde, İsrail askerlerinin yanı sıra bazı siviller de askeri üniformalarla dolaşmakta ve hükümetteki aşırı sağcı bakanların destekleriyle birlikte hareket etmektedir.

Sorular Cevapsız Kalıyor

Olaylarla ilgili olarak Anadolu Ajansı muhabiri, İsrail Ordu Sözcülüğü'nden bilgi almak istedi ancak herhangi bir yanıt alınamadı. Bu durum, bölgedeki gerilimlerin ve insan hakları ihlallerinin geçen günlerde nasıl arttığını gözler önüne seriyor.