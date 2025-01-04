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İsrail Askerleri 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı, Yerleşimciler Mallara Ateş Koydu

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına alırken, Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:01
İsrail Askerleri 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı, Yerleşimciler Mallara Ateş Koydu

İsrail Askerlerinden Gözaltı ve Yerleşimcilerin Saldırısı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi gözaltına alırken, yerleşimciler, Filistinlilere ait mal varlıklarını ateşe vermeye devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, işgalci İsrailliler, Batı Şeria’nın Ramallah, Eriha ve El Halil kırsalında Filistinli çiftçilere ait pek çok mal varlığına zarar verdikleri ve bir kısmını da ateşe verdikleri bildirildi.

Mesafir Yatta ve Beyta'daki Olaylar

Filistin topraklarını gasbetmeye devam eden İsrailli yetkililerin, El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Filistinli ailelerin evlerine baskın düzenlediği ve burada yaşayanlara hakaret ettiği belirtildi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan haberlere göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Beyta beldesine baskın düzenlemiş ve bu sırada Filistinli gençlerle çatışmalara girmiştir.

Gözaltılar ve Artan Gerilim

İsrail askerlerinin Mesafir Yatta bölgesinde yaşlı bir Filistinliyi, Beytullahim bölgesindeki askeri kontrol noktalarında ise iki Filistinli genci gözaltına aldığı belirtiliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen bu bölgelerde, Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırmakta.

Son Gelişmeler ve İstatistikler

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmıştır. Açıklanan rakamlara göre, bu süreçte 167'si çocuk olmak üzere 836 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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