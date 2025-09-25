İsrail Askerleri 80 Yaşındaki Filistinliyi Batı Şeria'da Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beyt Emr beldesinde hasta 80 yaşındaki Nemr Mustafa Ebu Ayaş'ı evinde gözaltına aldı; oğlu Vesim iki hafta önce gözaltına alınmıştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:27
Baskın ve gözaltının ayrıntıları

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, aktivist Muhammed Avad İsrail ordusunun Batı Şeria'da, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesine baskın düzenlediğini bildirdi.

Avad, İsrail birliklerinin beldedeki el-Ayn Caddesi'nde konuşlandığını ve 80 yaşındaki Nemr Mustafa Ebu Ayaş'ı evinde gözaltına aldığını aktardı.

Aktivist, askerlerin Ebu Ayaş'ın evine zorlu girdiğini, arama yaptığını ve ev eşyalarına zarar verdiğini belirtti. Avad, Ebu Ayaş'ın hasta olduğunu ve çoklu kronik hastalıkları bulunduğunu vurguladı.

Avad ayrıca İsrail askerlerinin Ebu Ayaş'ın oğlu Vesim'i de 2 hafta önce gözaltına aldığını kaydetti.

Gözaltılarda artış

Haberde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından

işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı ifade edildi.

