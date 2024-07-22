İsrail Askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Daha Gözaltına Aldı

Son Gözaltılar ve Artan Baskılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin toplam sayısı 9 bin 760'a ulaştı.

Filistinli Sivil Toplum Kuruluşlarının Açıklamaları

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak bir açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki baskınları sürdürdüğü belirtildi.

Baskınlar ve Gözaltılar

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içerisinde Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Cenin, Selfit ve Eriha kentlerinde düzenlediği baskınlar sonrasında en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da olduğu aktarılmaktadır.

Artan Baskı ve Gözaltılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskılar ve gözaltılar giderek artış göstermektedir.