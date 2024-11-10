İsrail Askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusunun Batı Şeria Operasyonu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği operasyonlar kapsamında en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında, daha önce serbest bırakılan tutukluların da bulunduğu ifade edildi.

Baskınların Detayları

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin, Tubas, Beytüllahim, Ramallah ve Kudüs gibi bölgelerde baskınlar gerçekleştirildiği bildirildi. Bu baskınlarda, evlerin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ailelerinin darp edildiği aktarıldı.

Gözaltı Sayıları ve Artış

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden gözaltı operasyonları sonucunda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 600'ü geçtiği bildirildi. Aynı tarihten itibaren, 167’si çocuk olmak üzere toplamda 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu olaylar, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan sonra artış gösterdiği görülüyor. Tüm bu gelişmeler, bölgede gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.