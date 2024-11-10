DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.395,98 -4,64%

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltı sayısı 11 bin 600'ü geçti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:20
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusunun Batı Şeria Operasyonu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği operasyonlar kapsamında en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında, daha önce serbest bırakılan tutukluların da bulunduğu ifade edildi.

Baskınların Detayları

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin, Tubas, Beytüllahim, Ramallah ve Kudüs gibi bölgelerde baskınlar gerçekleştirildiği bildirildi. Bu baskınlarda, evlerin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ailelerinin darp edildiği aktarıldı.

Gözaltı Sayıları ve Artış

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden gözaltı operasyonları sonucunda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 600'ü geçtiği bildirildi. Aynı tarihten itibaren, 167’si çocuk olmak üzere toplamda 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu olaylar, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan sonra artış gösterdiği görülüyor. Tüm bu gelişmeler, bölgede gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı
2
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!
3
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor
4
Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak
5
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı
6
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
7
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek