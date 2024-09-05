İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'da Gözaltıları Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Bu gelişme, son 9 gün içerisinde gözaltına alınan Filistinli sayısını 195’e çıkardı.

Son Gözaltılar ve Baskınlar

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü vurgulandı. Gözaltına alınanlar arasında, Filistin Televizyonu’nda çalışan gazeteci Ali Dar Ali'nin de bulunduğu belirtildi.

Son 9 Günde Yaşananlar

28 Ağustos tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria'da başlatılan "geniş çaplı" operasyonların 9. günü geride kalırken, şu ana dek Cenin’de 19, Tubas’ta 10, Tulkerim’de 7, El Halil’de 3 Filistinli hayatını kaybetti, 130 kişi ise yaralandı.

İşgal ve Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gerçekleşen saldırılarda toplamda 691 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar, bölgede artan gerilim ve çatışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.