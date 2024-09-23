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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı; olaylar artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:01
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları

İsrail kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarla 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ortak Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Gözaltı Detayları

Çeşitli kent ve beldelerde gerçekleştirilen baskınlar neticesinde, aralarında çocukların ve eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan kişilerin aile üyelerinin fiziksel saldırılara ve tehditlere maruz kaldığı da öne sürüldü.

Artan Gözaltılar

İsrail'in Gazze Şeridine başlattığı saldırıların ardından, 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların artmaya devam ettiği bildirilmektedir.

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