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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı; toplam gözaltı sayısı 11,800'ü geçti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:37
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Yeni Gözaltılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlar sırasında ikisi çocuk olmak üzere 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, ortak bir açıklama ile baskınların devam ettiğini duyurdu.

Daha Fazla Baskın ve Gözaltı

Açıklamalara göre, İsrail ordusu, Ramallah, Beytüllahim, Kudüs ve El Halil gibi çeşitli kentlerde baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlar esnasında, gözaltına alınanların arasında eski tutukluların da bulunduğu bildirildi.

Ev Tahribi ve Fiziksel Şiddet

Baskınlar sırasında, çoğu Filistinlinin evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin ailelerine darp ve tehdit uygulandığı gözlemlendi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 11,800 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Artan Şiddet ve Kayıplar

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan sonra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmıştır. Bu süreçte, 794 Filistinli yaşamını yitirirken, ölenlerin 167'sinin çocuk olduğu kaydedilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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