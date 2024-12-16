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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında 16 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutuklular da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:17
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenledikleri baskınlar sonucunda 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da olduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, ortak bir açıklama yaparak, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamalar, bu baskınların; Beytüllahim, El Halil, Tulkerim, Nablus, Cenin ve Ramallah gibi şehirlere gerçekleştirildiğini belirtmektedir.

Ayrıca, baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan bireyler ve ailelerinin şiddet ve tehditlere maruz kaldığı ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan toplam Filistinli sayısının ise 12 bin 100'e ulaştığı açıklandı.

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