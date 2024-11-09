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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda biri kadın 18 Filistinliyi gözaltına aldı, toplam gözaltı sayısı 11,600'ü aştı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:01
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar neticesinde biri kadın 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı noktalarında özellikle El Halil'in güneyindeki Tabaka köyü gibi yerlerde evlere baskınlar düzenlediği bilgisi verildi.

Baskınlar sırasında birçok Filistinlinin evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı bildirildi. Bu gelişmelerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11,600'ü geçti.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve baskınlarda belirgin bir artış yaşandığı kaydedildi.

Filistin makamlarından edinilen son bilgiler ışığında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 167’si çocuk 768 Filistinli hayatını kaybetti.

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