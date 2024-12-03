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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 11 bin 900'ü geçti.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:51
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu operasyonlar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından bildirildi.

Baskınların Ayrıntıları

Açıklamalara göre, İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Beytüllahim, El Halil, Kudüs, Ramallah ve Selfit gibi kentlerde baskınlar düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında iki çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu belirtiliyor.

Etkileri ve Gözaltılar

Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinde tahribat yapıldığı, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehditlere maruz kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 900'ü geçtiği bildirildi.

Artan Gözaltılar ve Ölüm Sayısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim tarihinden itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar önemli ölçüde artış gösterdi. Bu süreçte, 167’si çocuk olmak üzere toplam 801 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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