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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:31
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Baskınları Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenledikleri baskınlarla 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu olay, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada kaydedildi.

Gözaltılar ve Tarihsel Arka Plan

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınların devam ettiği bildirildi. Baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu belirtilen toplam 25 Filistinli gözaltına alındı.

Belirtilen verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 10,900'ü aşmış durumda. Bu süre zarfında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından, bölgedeki Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlar sürekli artış göstermekte.

Uluslararası Tepkiler

Bu durum, uluslararası toplulukta geniş yankılar uyandırmakta ve olayların gelişimi yakından izlenmektedir.

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