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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarla 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:07
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Baskınlar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlenen baskınlar kapsamında 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu işlemler, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak bir açıklama ile duyuruldu.

Baskınlar Devam Ediyor

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü vurgulandı. Farklı kent ve beldelerde gerçekleştirilen bu operasyonlar sırasında, aralarında bir kadın ve eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinli gözaltına alındı.

Ailelere Yönelik Şiddet

Gözaltına alınanların aile bireylerine karşı darp ve tehdit uygulandığı bildirildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

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