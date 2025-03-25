İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistin halkına yönelik saldırılarını artırdığı ve Batı Şeria'daki gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı. Askerlerin, eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun, son haftalarda Cenin ve Tulkerim şehirlerinde mülteci kamplarına yönelik baskınlarına devam ettiği ifade edildi. Burada, birçok aile evlerinin askeri karargaha çevrildiğini aktardı.

Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü Cenin kentinde "Demir Duvar" adı verilen bir saldırı başlatıldı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Bu süre zarfında, İsrail askerleri ile işgalci İsraillilerin saldırılarında 938 Filistinli yaşamını yitirdi ve 16 binden fazla kişi yaralandı; 15,700 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yaşamını yitirenlerin 167'si çocuk.