İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 29 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 29 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu tutuklamalar arasında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürmekte.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan itibaren Kalkilya, Beytullahim, Cenin, Eriha ve El Halil kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarıldı. Bu baskınlarda eski tutuklular da dahil olmak üzere toplam 29 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin şiddet ve tehdit ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Filistin makamlarının son verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinlinin saldırılar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.