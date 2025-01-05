İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinin El Halil kentine düzenlediği baskında iki Filistinli ateş açılarak yaralandı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğun da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay sonrası İsrail askerlerinin gaz bombası kullanması sonucu pek çok Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son veriler, 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve İsrail yerleşimcilerinin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 836 Filistinlinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.