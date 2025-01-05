DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.469.720,04 0,47%

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısında 1 çocuk dahil 3 Filistinli yaralandı. Olaylar sonrası gaz bombası kullanıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 05:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 05:14
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinin El Halil kentine düzenlediği baskında iki Filistinli ateş açılarak yaralandı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğun da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay sonrası İsrail askerlerinin gaz bombası kullanması sonucu pek çok Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son veriler, 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve İsrail yerleşimcilerinin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 836 Filistinlinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Rize ve Trabzon'da AK Parti Kongrelerine Katılıyor
2
İsrail Askerleri 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı, Yerleşimciler Mallara Ateş Koydu
3
Konya'da Şarampole Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Kırgızistan FETÖ Okullarını Maarif Vakfı'na Devretti
5
İkinci El Araç Satışında Yeni Düzenleme: Süre 2025'e Kadar Uzatıldı
6
Burdur'da Özlem Şımarık'ın Cinayeti: 9 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü