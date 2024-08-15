İsrail Askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

İsrail askeri güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu durum, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Baskınların Detayları

Açıklamada, İsrail ordusunun özellikle gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenlemeye devam ettiği belirtildi. 7 Ekim 2023 itibariyle, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 10 bini aştığı ifade edildi. Ek Bilgiler:

Ayrıca, bu rakamların, Gazze Şeridi'nde binlerle ifade edilen alıkonulma olaylarını kapsamadığı aktarıldı. 7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlenmektedir.