İsrail Askerleri Batı Şeria'da 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Sürekleniyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği operasyonlar kapsamında 45 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Filistinli ailelere yönelik baskınlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askeri operasyonlarının El Halil, Beytüllahim, Eriha, Cenin, Nablus, Kalkilya ve Doğu Kudüs kentlerinde gerçekleştiği ifade edildi. Baskınlar sonucunda gözaltına alınanlar arasında bir kadın ve eski tutukluların da bulunduğu bildirildi.

Artan Gözaltılar ve Gerilim

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının 11,100'ü aştığı ifade ediliyor. Bu tarihte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.