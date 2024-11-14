İsrail Askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdikleri baskınlarla 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Baskınlar Nablus, Cenin ve Daha Fazlasında

İsrail ordusunun, Nablus, Cenin, Tubas, Ramallah ve Beytullahim şehirlerine yönelik baskınlar düzenlediği kaydedildi. Filistin haber ajansı WAFA tarafından bildirilen haberde, gözaltına alınanların sayısının artış gösterdiği ifade ediliyor.

Zeytin Hasadı Yapan Çiftçilere Saldırı

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim kentinin Şufa köyünde, zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı. Çiftçilere, bulundukları toprakları terk etmeleri için tehditler savuruldu. Saldırganlar, bölgeye ateş açarak Filistinlilerin tarım faaliyetlerini engellemeye çalıştı.

Baskınlar ve Saldırılarda Artış

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim’den beri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda dikkate değer bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, 167’si çocuk olmak üzere toplamda 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.