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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da biri kadın 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sürerken, kayıplar da artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:44
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın!

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği operasyonlarla biri kadın toplam 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, askerlerin Batı Şeria'daki baskınlarının devam ettiği ifade edildi. Bilgilere göre, baskınlar Kalkilya, Tulkerim ve Kudüs kentlerinde gerçekleşti.

Açıklamada, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ailelerine darp ve tehdit uygulandığı belirtildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100’ü geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana (7 Ekim 2023), Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen saldırılarda, 167’si çocuk olmak üzere 812 Filistinli hayatını kaybetti.

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