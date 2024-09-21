İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Çocuğu Yaraladı

İsrail Askerleri, Filistinli Çocuğu Yaraladı

Batı Şeria'nın işgal altındaki kuzeyinde, Selfit kenti yakınlarında yaşanan bir olayda, İsrail askerleri bir Filistinli çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.

Baskın Sırasında Çocuk Yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri, Selfit'in batısındaki Karave Beni Hassan kasabasına baskın düzenledi. Olay sırasında, baskın karşısında direniş gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale edildi.

15 Yaşındaki Ahmed Fadi Reyyan isimli çocuk, bacağından vurularak yaralandı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki Durum

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylar sonucunda 716 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları, bölgedeki gerilimi artırarak büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.