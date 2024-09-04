İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yaktı

İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinli vatandaşa ait evi ateşe verdi. Bu olay, işgalin 8. gününde gerçekleşti ve bölgedeki gerilimi artırdı.

Gözlemler ve Görgü Tanıklarının İfadeleri

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Ocak 2023'te Cenin Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden Cevad Bavakne’ye ait evi içindeki eşyalarla birlikte yaktı. Saldırının ardından, Cenin Devlet Hastanesi çevresinde konuşlanan İsrail askerleri, kampın çevresinden çekildi.

Görgü tanıkları, Cenin'deki camilerin hoparlörlerinden siren sesleri yükselirken çatışma seslerinin duyulduğunu bildirdi. İsrail ordusu, direniş gruplarına bağlı olan bireylerin aile evlerini yıkmakta ya da yakmakta bir politika olarak bu yöntemi uyguluyor.

İnsani ve Hukuki Eleştiriler

Filistin'deki İngiliz manda yönetiminden bu tür eylemler, insan hakları örgütleri tarafından 'suçun şahsiliği' ilkesine aykırı olarak eleştiriliyor.

Gelişmeler ve Takviye Güçler

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentlerinde işgal ve baskınlarına takviye güç göndererek bu bölgelerdeki çatışmaları artırıyor. 28 Ağustos’tan bu yana düzenlenen "geniş çaplı" saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirirken, 130 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023 itibarıyla, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 685 Filistinli, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybetti.