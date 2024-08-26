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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Daha Hayatını Kaybettirdi

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:12
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Daha Hayatını Kaybettirdi

İsrail Askerleri El Halil'de Bir Filistinliyi Vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan olaylar sırasında, bir Filistinli daha İsrail askerleri tarafından hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Cenbe beldesinde, İyad Ayid Abdunneccar (46) isimli bir Filistinli, El Halil kentinin güneyinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Olayı takip eden Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Abdunneccar'ın hastaneye kaldırıldığını ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Artan Gerilim ve Saldırılar

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki Ayrım Duvarı yakınındaki Filistinlilere ateş açtığını ve bu saldırının yaşandığını bildirdi. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden çatışmalar sonucunda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli sayısının 646'ya ulaştığı belirtildi. Bu süre zarfında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te artan gözaltı ve baskınlar dikkat çekici bir şekilde yükseldi.

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