İsrail Askerleri Batı Şeria'da Çatışma Çıkardı: 4 Filistinli Yaralı

İsrail'in Batı Şeria'daki Son Baskınları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil kentinde yaşanan olaylar, bölgedeki gerilimi artırdı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri, El Halil'in Ez-Zahiriyye kasabasına baskın düzenledi.

Çatışmada Yaralanmalar

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında yaşanan çatışmada iki Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı, diğer iki kişinin ise şarapnel parçaları ile yaralandığı aktarıldı.

Beytüllahim'deki Saldırı

Diğer yandan, Beytüllahim kentinde bulunan Halayil el-Levz bölgesinde bir grup İsrailli, Filistinlilerin evlerine taşla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda iki evin camları kırıldı.

Artan Şiddet Olayları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalar sonucunda 703 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu durum, bölgede süregelen kaygı ve huzursuzluğu daha da artırdı.