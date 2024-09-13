DOLAR
33,95 -0,36%
EURO
37,56 -0,05%
ALTIN
2.794,47 -0,25%
BITCOIN
1.967.086,18 0,51%

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Çatışma Çıkardı: 4 Filistinli Yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenledikleri baskında 4 Filistinliyi yaraladı. Beytüllahim'de ise evlere taşla saldırı gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:38
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Çatışma Çıkardı: 4 Filistinli Yaralı

İsrail'in Batı Şeria'daki Son Baskınları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil kentinde yaşanan olaylar, bölgedeki gerilimi artırdı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri, El Halil'in Ez-Zahiriyye kasabasına baskın düzenledi.

Çatışmada Yaralanmalar

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında yaşanan çatışmada iki Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı, diğer iki kişinin ise şarapnel parçaları ile yaralandığı aktarıldı.

Beytüllahim'deki Saldırı

Diğer yandan, Beytüllahim kentinde bulunan Halayil el-Levz bölgesinde bir grup İsrailli, Filistinlilerin evlerine taşla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda iki evin camları kırıldı.

Artan Şiddet Olayları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalar sonucunda 703 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu durum, bölgede süregelen kaygı ve huzursuzluğu daha da artırdı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı
5
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
6
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!