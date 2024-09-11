İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistin Bayrağına Saldırdı

İsrail'in Batı Şeria'daki Eylemleri

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleşen olayda, kavşağa dikilen Filistin bayrağını hedef aldı.

Bayrağa Saldırı ve Görüntüler

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler, İsrail ordusuna ait iş makinelerinin daha önce zarar verdiği bir kavşaktaki Filistin bayrağını düşürmeye çalışan askerlerin eylemlerini gösteriyor. Defalarca Ateş Açtılar

İsrail askerleri, zırhlı askeri araçlardan etkin bir şekilde ateş açarak Filistin bayrağını devirmeye çalıştı. Silah ateşi sonucunda bayrağı destekleyen taş parçaları parçalanınca bayrak yere düştü.

Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, geçtiğimiz 26 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas, Tulkerim ve Cenin gibi bölgelere eş zamanlı olarak yoğun bir saldırı başlatmıştı. Bu bölgelerde, mülteci kamplarında, ölüm ve yıkım izleri bırakılmıştı.

İsrail güçleri, gün aşırı başlattıkları kara ve hava saldırıları ile Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan şehirlerde baskınlar düzenlemeye devam etmektedir. Bugün, Tubas bölgesine yönelik bir baskın düzenlendiği ve kentin girişlerinin kuşatıldığı bildirildi.