İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı, 17 Gözaltı

İsrail Askerlerinin Batı Şeria Operasyonu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladığı ve toplamda 17 kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

Filistin Kızılayı'nın Açıklamaları

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Nablus'taki El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında bir kişinin vurularak yaralandığı ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, 18 yaşındaki bir gencin baskın sırasında yüksek bir yerden düşerek yaralandığı da kaydedildi.

Gözaltılar ve Tahrip Edilen Eşyalar

Resmi Filistin ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, El-Ayn Kampı'nda gerçekleştirilen baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı. İsrail askerleri, kamp çevresindeki birçok eve girerek Filistinlilere ait eşyalara da zarar verdi.

Doğu Kudüs'teki Müdahale

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te bulunan İseviyye Mahallesi'nde yaptığı baskında ise 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toplam gözaltı sayısı 17'ye ulaştı.