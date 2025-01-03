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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı

Batı Şeria'da düzenlenen İsrail baskınlarında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:00
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli, gerçek mermiyle yaralandı. Ayrıca, çok sayıda kişi atılan göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendi.

Baskınların Detayları

Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum ve Nablus'un güneyindeki Beyta ile El-Bire kentinin Cebel et-Tavil kasabalarında, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yoğun çatışmalar meydana geldi. Askerler, Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahalede bulundu.

Tıbbi Müdahale ve Yaralanmalar

Filistin Kızılayı, El-Bire kentinin Cebel et-Tavil kasabasında gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye ekiplerin tıbbi müdahalede bulunduğunu açıkladı. Yaralı, tedavi için hastaneye nakledildi.

Görgü Tanıkları ve Yerleşim Protestoları

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın düzenlemesi üzerine Cebel el-Tavil'de olayların patlak verdiğini ve askerlerin Filistinlilere karşı müdahalede bulunduğunu belirtti. Ayrıca, bu müdahalenin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kınamak amacıyla düzenlenen haftalık protestolara karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Diğer Baskınlar

Sahadaki sağlık görevlileri, İsrail ordusunun Beyta ve Kefr Kaddum'daki protestolara müdahale ettiğini ve çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini kaydetti. Bunun yanı sıra, görgü tanıkları İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas bölgesinde de bir eve baskın düzenlediğini aktardı.

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